Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки, то есть в воскресенье, 1 ноября, выявили 139 новых заражённых коронавирусной инфекцией, что на два случая больше, чем было выявлено сутками ранее. О новых данных 2 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Ленобласть начала ноябрь примерно на том же уровне суточного заражения коронавирусом, что и закончила октябрь.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 11 727 инфицированных, из них 6738, в том числе 77 за прошедшие сутки — выздоровели. Умерли от COVID-19 116 человек.

В свою очередь региональный оперативный штаб уточнил, что за предыдущие сутки наибольшее число зараженных было выявлено в городах Кириши (восемь человек), Тосно, Всеволожск (по семь человек).

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