Канберра, , 10:38 — REGNUM В период с конца 2020 до начала 2021 года игра Windbound получит три бесплатных обновления. Об этом 1 ноября сообщила «Игромания».

В каждом из обновлений главная героиня проекта Кара получит дополнительные костюмы, а в самой игре появятся уникальные механики. Например, фоторежим и возможность свободно плавать по водному пространству.

Напомним, Windbound — это игра в жанре симулятора выживания. Она получила множество смешанных отзывов в Steam.

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