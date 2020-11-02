Южно-Сахалинск, , 10:25 — REGNUM На Сахалине и Курилах публичные слушания по проекту бюджета на период 2021—2023 годов пройдут в онлайн-режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Для соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти региона приняли решение отказаться в этом году от традиционного формата обсуждения проекта бюджета.

Жители островного региона смогут ознакомиться с бюджетом на трёхлетней период на официальном портале правительства Сахалина в разделе «Открытый бюджет», а свои вопросы, предложения и замечания можно направить электронной почтой.

Доходы бюджета Сахалина на 2021 год запланированы в сумме 108 млрд рублей, расходы — 128,2 млрд рублей. Дефицит составит 20,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, отказаться от услуг «Аэрофлота» в ходе обсуждения проекта бюджета на предстоящий трёхлетний период предложили депутаты. Правительство области инициативу поддержало и решило прекратить субсидировать рейсы авиакомпании.

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