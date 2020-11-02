Южно-Сахалинск, , 08:43 — REGNUM Власти Сахалина приняли решение временно отказаться от услуг «Аэрофлота». Летать из островного региона в Москву с 5 ноября будет только авиакомпания «Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Салон самолета авиакомпании «Аэрофлот» Clay Gilliland

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Отказаться от услуг «Аэрофлота» в ходе обсуждения проекта бюджета на предстоящий трёхлетний период предложили депутаты. Правительство области инициативу поддержало и решило прекратить субсидировать рейсы авиакомпании.

Как пояснили в правительстве, бюджет сохранит социально ориентированную направленность. Высвободившиеся средства направят в том числе на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения. Необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников», — пояснил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

При этом отмечается, что в этом году значительно сократился пассажиропоток на рейсах с Сахалина в Москву.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять ежедневные рейсы в Москву. Стоимость плоского тарифа составит 22 950 рублей. Власти региона не исключают при потребности возможность увеличения количества рейсов.

В понедельник, 2 ноября, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко внёс на рассмотрение депутатов законопроект о бюджете области на трёхлетний период.

Как сообщало ИА REGNUM, для ПАО «Аэрофлот», где доля РФ превышает 50%, закупают партию дорогостоящего алкоголя. Для пассажиров бизнес-класса на международных рейсах «Аэрофлота» планируется приобрести шампанские вина Bollinger на более 146 млн рублей и партию коньяка с начальной ценой 107 млн рублей.