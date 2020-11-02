Казань, , 10:20 — REGNUM В столице Татарии 4 ноября должен был пройти крестный ход. Мероприятие отменено из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил глава города Ильсур Метшин.

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«В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой принято решение отменить крестный ход 4 ноября. С этим предложением к нам обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан», — отметил градоначальник. Жителей республики региональные власти призывают соблюдать меры, предписанные Роспотребнадзором.

ИА REGNUM напоминает, с 31 октября в Татарии запрещено проводить развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания в ночное время. Данную меру осуществили по рекомендациям Роспотребнадзора.

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