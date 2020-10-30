Казань, , 08:36 — REGNUM С 31 октября в Татарии запрещено проводить развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания в ночное время. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

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В документе говорится, что с 23:00 до 6:00 запрещается проведение организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общепита, доставки заказов, оказания услуг общепита на территориях аэропортов и вокзалов.

В республике данную меру осуществили по рекомендациям Роспотребнадзора.

ИА REGNUM ранее сообщало, новые ограничения Роспотребнадзора по работе кафе и ресторанов ночью необоснованные и нецелесообразные, считает член «Партии Роста» Филипп Конов. По его мнению, возможно, стоило ограничить работу ночных клубов, но подписывать под данные рекомендации сразу весь общепит — просто загубить отрасль.

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