Симферополь, , 10:02 — REGNUM На территории Республики Крым за минувшие сутки подтверждён 161 случай заражения коронавирусом, об этом 2 ноября сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Это на 42 случая меньше, чем сутками ранее, когда сообщалось о 203 новых носителях.

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«За 1 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 52 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 113 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из Украины», — написал Аксёнов.

За сутки в регионе были проведены тесты для 5625 человек. В общей сложности на 2 ноября в регионе подтверждено 9979 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5469 человек, 141 пациент скончался.

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