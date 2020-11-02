Магас, , 09:02 — REGNUM Обвиняемые в истязании семилетней девочки Аиши А. могут получить по восемь лет колонии. Такой срок наказания запросил для них в ходе судебного заседания 30 октября представитель прокуратуры Ингушетии, пишет «Интерфакс-Юг».

На скамье подсудимых находились тетя пострадавшей девочки по отцовской линии и её гражданский муж. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем психическое расстройство, в отношении малолетней, совершенном с особой жестокостью. Однако сами обвиняемые своей вины не признают.

Сторона обвинения считает, что справедливым наказанием для покалечивших ребенка будет восемь лет колонии для женщины и такой же срок, но в колонии строгого режима — для её супруга, так как он является бывшим сотрудником полиции.

Суд доказал, что ребенок подвергался систематическому избиению и истязанию с их стороны в период с декабря 2018 по июль 2019 года. Напомним, девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии 4 июля 2019 года. Для лечения ребенка её пришлось перевезти в Москву, где более полугода за ее жизнь боролись врачи НИИ детской травматологии и нейрохирургии.

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