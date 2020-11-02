Джакарта, , 08:47 — REGNUM По количеству случаев заражения коронавирусом Индонезия занимает 19-е место в мире, сообщает CNN Indonesia.

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Согласно последним данным, в Индонезии выявлено 412 784 случая заражения SARS-CoV-2. Число выздоровевших достигло 341 942 человек. Эпидемия унесла жизни 13 943 человек в стране.

По данным университета Джона Хопкинса, число случаев COVID-19 в Индонезии ниже, чем в Бельгии и выше, чем в Бангладеш. В Бельгии выявлено 429 229 носителей SARS-CoV-2. Между тем, в Бангладеш зарегистрировано 409 252 случая заражения коронавирусом.

Издание отмечает, что больше всего случаев заражения SARS-CoV-2 выявлено в США, а именно 9 199 523 носителя. На втором месте Индия с 8 184 082 случаями заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 31 провинции Индонезии.

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