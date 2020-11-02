Бразилиа, , 08:33 — REGNUM Из больницы выписали министра здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу, который ранее был туда доставлен с заболеванием COVID-19, вызываемым новой коронавирусной инфекцией. Об этом 2 ноября сообщает газета Globo.

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Журналисты уточняют, что у главы бразильского минздрава в настоящее время хорошее самочувствие и он восстановился после обезвоживания организма.

Также указывается, что Пазуэллу будет далее лечиться в домашних условиях, под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что глава минздрава Бразилии Эдуарду Пазуэллу заразился коронавирусной инфекцией.