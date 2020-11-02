Пенза, , 08:43 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два человека. Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 2 ноября погибшими числятся 187 жителей региона. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Одной из жертв инфекции стала 47-летняя женщина. Вторая погибшая — 65-летняя пациентка. Лечение обеих осложняли несколько сопутствующих заболеваний. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной пневмонией.

ИА REGNUM ранее сообщало, с июня 2020 года Пензенским областным клиническим центром крови заготовлено около 140 литров антиковидной плазмы, это около 600 доз. Лечебные учреждения провели 509 переливаний 387 пациентам.

Читайте также: В Пензенской области заготовили около 600 доз антиковидной плазмы