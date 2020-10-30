Пенза, , 10:17 — REGNUM С июня текущего года Пензенским областным клиническим центром крови заготовлено около 140 литров антиковидной плазмы, это около 600 доз. Об этом сообщила главный врач центра Татьяна Крылова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Вся заготовленная антиковидная плазма отпущена в лечебные учреждения. Там провели 509 переливаний 387 пациентам. Ежедневно поступающие требования от ковидных госпиталей на плазму удовлетворяется в полном объеме.

Сдавать биоматериал допускают доноров, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии и только через месяц после полного выздоровления, подчеркнула Крылова.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по заготовке и переливанию антиковидной плазмы Пензенская область вышла на второе место в ПФО. Основными потребителями биоматериала являлись пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко и центр специализированных видов медицинской помощи.

Читайте также: Пензенская область вышла в лидеры ПФО по заготовке антиковидной плазмы