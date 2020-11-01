Брянск, , 11:41 — REGNUM В Брянской области 1 ноября обновлён «рекорд» по суточному выявлению носителей коронавируса — 163 человека, что на 10 больше предыдущих суток. Скончались три пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки брянские лаборатории проверили 2756 тестов, выписаны 127 человек. Зарегистрировано три летальных исхода, таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 67 пациентов.

Всего в регионе подтверждено 12 тыс. 949 случаев заражения инфекцией, выздоровели 9531 человек, проведено 236 тыс. 642 исследований.