Рим, , 22:39 — REGNUM Более 31 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки на территории Италии. Об этом 31 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 31 758 заразившихся коронавирусом, в результате чего их общее число стало составлять 679 430.

Также сообщается, что от COVID-19 в Италии за минувшие сутки скончались 297 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 38 618.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на территории Италии было выявлено 26,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 26,8 тыс. случаев заражения коронавирусом