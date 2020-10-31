Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM В Свердловской области за 30 октября от COVID-19 скончались ещё шесть пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Общее количество умерших от этой болезни составляет уже 772 человека. А сколько заразившихся коронавирусом ушли из жизни от других заболеваний, официально не сообщается. На данный момент 299 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 218 пребывают в реанимациях, в том числе 139 — на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны на Среднем Урале выявили 36 212 заразившихся. Выздоровели и выписаны 28 303.