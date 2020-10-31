Белгород, , 12:10 — REGNUM В Белгородской области 31 октября установлен новый «рекорд» по подтверждённым случаям заражения коронавирусом — 114, что на три больше предыдущих суток. Выздоровели 109 пациентов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 11 тыс. 575 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 10 тыс. 198 человек.

В России за сутки выявили 18 тыс. 140 носителей коронавируса.