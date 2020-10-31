Бишкек, , 10:07 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 484 случая заражения SARS-CoV-2, а общее число выявленных случаев инфицирования составил 58 878, сообщили 31 октября в пресс-службе штаба по борьбе с COVID-19.

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С учетом случаев внебольничной пневмонии в Киргизии за сутки выздоровел 461 человек. Всего в республике выздоровели 49 983 инфицированных. До 1145 случаев возросла численность летальных исходов (за сутки от осложнений болезни скончались еще три человека).

В условиях стационаров медицинских учреждений лечение получают 3413 пациентов. 83 из них находятся в удовлетворительном состоянии (2,4%), 2328 (68,2%) — в состоянии средней степени тяжести, 892 (26,1%) — в тяжелом состоянии, 110 (3,2%) — в критическом состоянии. 3767 инфицированных SARS-CoV-2 получают лечение в амбулаторных условиях.

За сутки был зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом среди медицинских работников. Еще один медработник выздоровел и был выписан из стационара медицинского учреждения, семь медицинских работников завершили соблюдение режима самоизоляции. В период эпидемии в Киргизии по официальным данным коронавирусом заразились 3613 медработника, 3324 из которых выздоровели.