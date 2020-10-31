Ташкент, , 09:28 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на утро 31 октября зарегистрировали 66 801 случай заражения коронавирусом, число выявленных случаев инфицирования увеличилось на 96. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Пять случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Республике Каракалпакстан, девять — в Андижанской области, двадцать — в Бухарской области, восемь — в Джизакской, четыре — в Кашкадарьинской, семь — в Наманганской, шесть — в Самаркандской, одиннадцать — в Сырдарьинской, пять — в Ташкентской. 21 случай инфицирования выявили в столице Узбекистана.

Сообщается о еще одном летальном исходе заболевания. На текущий момент в республике выздоровели 63 978 ранее инфицированных коронавирусом, что составляет 96% от общего числа инфицированных. Лечение на данный момент получают 2259 инфицированных коронавирусом.

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