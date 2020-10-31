Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Пользователи обнаружили на новом сайте PlayStation список с играми, которые будут испытывать проблемы с запуском на новой консоли PlayStation 5. Об этом 31 октября сообщил портал Screen Rant.

Обнаруживший этот список обратной совместимости пользователь форума ResetEra Andshrew предположил, что он является внутренним документом Sony. По имеющейся информации, игры можно будет загрузить на PS5, однако они не считаются совместимыми. На основе списка Andshrewсоздал таблицу совместимости.

В ней присутствует много интересных проектовв число которых входят Prey, Hellblade: Senua's Sacrifice, Mafia III: Definitive Edition, несколько игр серии Call of Duty, а также Batman: Return to Arkham.

Ранее компания Ubisoft сообщила, что некоторые её игры, вышедшие на PS4, нельзя будет запустить на PS5. В список попали несколько проектов серии Assassin's Creed, а также Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within и Space Junkies.

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