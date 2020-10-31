Шри-Джаяварденепура-Котте, , 00:59 — REGNUM В Шри-Ланке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 тыс., сообщает пресс-служба минздрава страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

В частности, за 30 октября в Шри-Ланке выявили 314 новых пациентов. Таким образом, общее количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 10 105. Отмечается, что из них уже выздоровели 4 282 человека.

Также с начала пандемии в Шри-Ланке подтвердили 19 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. В стране зафиксировано два новых очага распространения инфекции в столице страны и городе Коломбо. В связи с этим в Шри-Ланке зафиксирован резкий рост числа заражённых.