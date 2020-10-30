Москва, , 23:04 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 55 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 6768. Об этом сообщили вечером 30 октября в оперативном штабе столицы.

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Как уточняется, у всех пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже около 420 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 5268 случаев — за последние сутки, излечились и были выписаны более 307 тысяч пациентов.