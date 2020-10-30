Лопухинское с.п., , 18:05 — REGNUM В деревне Новая Буря Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены скелетированные останки троих человек, в том числе ребенка. Предположительно, захоронение сделано в годы Великой Отечественной войны на оккупированной в то время врагом территории.

По факту обнаружения останков следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве 30 октября.

Захоронение было обнаружено следователями в ходе работ по поиску останков мирных жителей совместно с поисковым отрядом «Рубеж» в Лопухинском сельском поселении Ломоносовского района.

«Сотрудниками следственного управления изучаются архивные и научно-исторические данные о событиях Великой Отечественной войны, на основе которых следователям предстоит узнать, от чего погибли люди, чьи останки обнаружены», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины их смерти.

Работа следственных органов СК России, направленная на увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, будет продолжена, подчеркивают в ведомстве.

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Напомним, 27 октября Солецкий районный суд Новгородской области официально признал геноцидом и преступлением против человечества действия нацистских карателей вблизи деревни Жестяная Горка (ранее входила в состав Ленинградской области). В 1942, 1943 годах нацисты и их пособники устраивали там массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев.

Это решение суда стало первым делом о геноциде в истории РФ. Правоохранительные органы намерены продолжить расследование таких дел, дать правовую оценку всем виновным, привлечь к уголовной ответственности тех, кто не ответил за свои преступления.

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