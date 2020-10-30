Барселона, Испания, , 14:40 — REGNUM Житель муниципалитета Калелья, входящего в провинцию Барселона, случайно забрал из школы чужую дочь. Об этом сообщают испанские СМИ.

По словам Хуана Мануэля, из-за сложных отношений с женой он не видел ребёнка два года, и за это время девочка изменилась. Он отметил, что из-за масочного режима не узнал, что перед ним находится чужая дочь.

Мужчина приехал в школу и попросил привести свою дочь Амелию. Педагоги привели девочку по имени Амелия, после чего Хуан Мануэль уехал с ней домой. Настоящие родители ушедшей с мужчиной девочки приехали в школу спустя некоторое время и узнали, что их дочь уехала с неизвестным мужчиной.

Спустя некоторое время мужчина был задержан. После того, как выяснилось, что в классе учатся две девочки с именем Амелия, мужчину отпустили.