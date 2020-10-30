Москва, , 14:08 — REGNUM В России все медицинские организации полностью обеспечены применяемым для лечения COVID-19 препаратом «Клексан», а также его аналогами. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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В ведомстве уточнили, что наблюдающийся сейчас дефицит этого препарата связан с повышенным спросом, поскольку он включен в схемы лечения COVID-19.

В Минздраве подчеркнули, что «Клексан» в первую очередь используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях.

«Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены «Клексаном» и его аналогами, а также имеют их необходимый запас», — сообщили в министерстве.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что в Москве, Подмосковье и ряде российских регионов из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который входит в перечень жизненно важных лекарств.

Эноксапарин натрия — это действующее вещество препаратов под разными торговыми марками, в тои числе «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан» и других.

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