Москва, , 13:17 — REGNUM Суд в Москве признал 28-летнего уроженца Дагестана Шихкерима Расулова виновным в контрабанде героина в особо крупном размере и покушении на его незаконный сбыт. Он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщили 30 октября в пресс-службе Генпрокураторы РФ.

Установлено, что в апреле 2018 года Расулов вступил в организованную группу под руководством иностранного гражданина, созданную для переправки наркотиков из-за рубежа в Россию.

В декабре того же года дагестанец на автомобиле приехал в соседнюю страну, где вместе с соучастником переустановил в машине бензобак со скрытыми там упаковками героина общей массой около 43 кг. Затем он перевез наркотик через госграницу РФ.

После этого Расулов и его сообщник в лесополосе в Новой Москве демонтировали топливный бак, извлекли наркотик и разделили его на три части. Около 13 кг героина они спрятали в тайнике в земле, а остальные 30 кг поместили в две сумки и передали другому соучастнику. В этот момент членов банды задержали сотрудники правоохранительных органов. Все упаковки с наркотиками, в том числе спрятанные в лесополосе, изъяты из оборота.

Уголовное дело в отношении Расулова было выделено в отдельное производство, поскольку он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Троицкий районный суд Москвы приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

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