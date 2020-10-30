Москва, , 12:58 — REGNUM Зарплаты медиков должны находиться в приоритете у всех российских регионов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

"Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», — сказал Песков.

Он отметил, что на сегодняшний день ощущается нехватка врачей и медикам приходится работать в экстремальных условиях, проявляя абсолютный героизм. Пресс-секретарь российского лидера призвал каждый раз говорить спасибо медикам за это.

Песков также напомнил, что регионы получили отдельные денежные средства в связи с коронавирусом и могут их использовать.