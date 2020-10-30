Москва, , 12:58 — REGNUM Нехватка медицинских работников из-за коронавируса ощущается во всех регионах России. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, в настоящее время медицинские работники работают в экстремальных условиях. «Они в очередной раз проявляют абсолютный героизм», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что заработная плата врачей во всех регионах должна находиться в приоритете. Региональные власти должны регулировать выплаты медикам, в зависимости от возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, около 25 млрд рублей составят дополнительные выплаты медицинским работникам в октябре за борьбу с распространением коронавируса.

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