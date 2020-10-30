Сеул, , 12:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести международный форум по вопросам ядерного разоружения. Об этом глава республики завил 30 октября на международном форуме северного сотрудничества в Сеуле.

Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан поддерживает усилия президента Южной Кореи Мун Чже Ина по достижению мира на Корейском полуострове. Президент отметил, что в странах Туркестана накоплен богатый опыт по созданию зоны, свободной от ядерного оружия.

Глава Узбекистана отметил также необходимость совместной борьбы с коронавирусом и обозначил основные пути сотрудничества в этой сфере. Кроме того, Мирзиёев отдельно остановился на теме цифровизации и «зеленых технологий».

Напомним, 30 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в международном форуме северного сотрудничества в Сеуле.

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