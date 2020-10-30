Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Ещё семь человек скончались в Свердловской области от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в регионе подтверждено 766 случаев смерти от COVID-19. Всего в России зафиксировано 27 656 летальных случаев инфекции.

Для сравнения, 29 октября 2020 года в регионе докладывали о семи смертях от COVID-19, 28 октября — о четырёх.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 35 934 случаев заражения коронавирусом.

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