Подгорица, 30 октября 2020, 10:51 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) 30 октября скончался в клиническом центре Черногории, где он проходил лечение от COVID-19.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»
Ранее сообщалось, что его состояние ухудшилось 29 октября.
Коронавирус у митрополита выявили 6 октября.
Митрополит Амфилохий был духовным лидером прихожан Сербской православной церкви в Черногории, активно высказывался по вопросам политики внутри Черногориии, так и региона. Митрополиту было 83 года.