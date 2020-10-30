Сухум, , 08:31 — REGNUM 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 29 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 427 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 135 пациентов, у 113 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 29 человек. Кроме того, 55 пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Всего в Абхазии выявили 4126 носителей SARS-CoV-2. Из них 2170 победили инфекцию, выписали за последние сутки из медучреждений 13 человек. За время пандемии в Абхазии скончались 38 пациентов с диагнозом COVID-19.

Накануне в Абхазии выявили 106 случаев заражения коронавирусом за сутки. В тот день медики проверили 458 ПЦР-тестов. Самый высокий показатель по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 был зафиксирован 26 октября. Тогда выявили 172 новых случая заражения. Потом этот показатель стал снижаться.

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