Пенза, , 08:40 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два человека. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В числе погибших 70-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их лечение осложняли несколько сопутствующих заболеваний. Причина смерти пациентов — коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной и полисегментарной пневмониями.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области на 29 октября коронавирусная инфекция была выявлена у 14 920 человек, за сутки заболели еще 168 жителей региона, из которых 31 — несовершеннолетние. Возраст инфицированных детей от 8 месяцев до 17 лет.

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