Пенза, , 14:30 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 29 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 920 человек, за сутки заболели еще 168 жителей региона, из которых 31 — несовершеннолетние. Минувшим днем носителями инфекции стали 169 пациентов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Возраст инфицированных детей от 8 месяцев до 17 лет. Порядка 106 заболевших выявили в Пензе. Всего выздоровели с начала пандемии 10 885 человек, за сутки — 166 пациентов. 178 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Под медицинским наблюдением остаются 6 263 человека, сняли с учета 38 996 пензенцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по информации на 29 октября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались уже 178 человек. Инфекцию не смогли побороть еще три пациента.