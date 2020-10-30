Бразилиа, , 07:31 — REGNUM Проявлением христианофобии является нападение на людей в соборе Нотр-Дам во французском городе Ницца, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своего еженедельного выступления, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»

По словам бразильского лидера, об этом явлении он говорил месяц назад, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Болсонару отметил, что одной из жертв теракта стала гражданка Бразилии.

Глава государства подчеркнул, что с подобными проявлениями, которое не являются единичными, необходимо бороться.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября с осуждением теракта в Ницце выступил президент Черногории Мило Джуканович.

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