Благовещенск, , 06:01 — REGNUM В Амурскую область поступила первая партия лекарств для лечения от COVID-19, предназначенная для больных, которые лечатся на дому. Препараты им раздадут бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Пациенты, которые проходят лечение в стационарах полностью обеспечиваются бесплатными лекарствами. По поручению губернатора области Василия Орлова бесплатные медикаменты теперь будут получать лечащиеся дома носители коронавируса, у которых болезнь протекает в лёгкой форме. Медикаментов закупили на сумму 13,6 млн рублей.

Сейчас препараты распределяются по учреждениям здравоохранения, пациентам с коронавирусом они будут доставлены на дом.

«Ждем поставки остальных препаратов и уже тогда начнем обеспечивать пациентов, поскольку лечение должно быть комплексным, тогда оно будет эффективным», — уточнила и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 111). Из них 75 человек (59%) болеют ОРВИ, 42 (33%) — пневмонией, 11 носителей коронавируса переносят заболевание бессимптомно.