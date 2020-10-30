Благовещенск, , 04:48 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 111). Из них 75 человек (59%) болеют ОРВИ, 42 (33%) — пневмонией, 11 носителей коронавируса переносят заболевание бессимптомно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Темп прироста за последние сутки составил 2,1%.

В Приамурье за весь период пандемии выявили коронавирус у 6331 жителя. Проведено более 397 тыс. обследований на новую коронавирусную инфекцию.

В области зарегистрирован 61 летальный исход пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, у губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна подтвердилось заражение коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Instagram.