Санта-Моника, США, , 04:22 — REGNUM Издатель Activision и студия Treyarch назвали системные требования ПК-версии будущей игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Об этом 30 октября сообщил портал Game Rant.

Для запуска игры на минимальных настройках понадобится ПК, оборудованный процессором Intel Core i3−4340 (или AMD FX-6300), 8 гигабайтами оперативной памяти (ОЗУ) и видеокартой Nvidia GeForce GTX 670, Nvidia GeForce GTX 1650 или Radeon HD 7950. Для использования мультиплеера понадобится 50 гигабайт пространства на накопителе, для всех режимов игры — 175 гигабайтов.

Разработчики рекомендуют использовать для Call of Duty: Black Ops Cold War ПК с процессором Intel Core i5−2500K (или AMD Ryzen R5 1600X), 12 гигабайтами ОЗУ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 970 (GTX 1660 Super) или Radeon R9 390 (AMD RX 580).

Если геймеры хотят играть с настройками Ultra, а также c включенной функцией трассировки лучей, им понадобится компьютер с Intel i9−9900K или AMD Ryzen 3700X, 16 гигабайтами «оперативки» и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. При этом игрокам придётся выделить 250 гигабайт пространства на накопителе.

Стоит отметить, что разработчики выложили в сеть трейлер, в котором они рассказали про особенности ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War.

Напомним, релиз игры на платформах PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК запланирован на 13 ноября 2020 года. Это уже семнадцатая игра в серии Call of Duty и пятая в подсерии Black Ops.

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