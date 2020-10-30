Катманду, , 00:57 — REGNUM В Непале число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило 900 человек, сообщает непальское министерство здравоохранения и демографии.

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По его данным, за 29 октября в стране скончались 17 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Непале выросло до 904. Также за минувшие сутки в стране выявили 3038 инфицированных. Всего с начала пандемии в Непале подтвердили 164 710 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 304 пациента с COVID-19 получают лечение в палатах интенсивной терапии медучреждений Непала. Из них 76 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.