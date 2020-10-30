Иерусалим, , 00:38 — REGNUM Действие режима чрезвычайного положения в Израиле решило продлить до 3 января 2021 года правительство страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщается на сайте канцелярии израильского премьер-министра.

Иерусалим

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Для вступления в силу решение должно быть рассмотрено Кнессетом (парламентом государства). Вместе с тем правительственная комиссия по коронавирусу объявила, что с 1 ноября в классах начальной школы (с первого по четвертый классы) возобновляются занятия. При этом число детей в классе не должно быть больше 20.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября сообщает министерство обороны Израиля объявило, что с 1 ноября в стране начнутся клинические испытания собственной вакцины против коронавируса.

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