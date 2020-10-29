Москва, , 18:16 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, последние двое суток число госпитализированных не превышает число выписанных. Об этом 29 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Врачи Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Глава города отметил, что для закрепления этой тенденции необходимо строгое соблюдение принятых карантинных мер.

«Мы сделали таким образом, чтобы не трогать экономику, не вводить ограничения ни в одном секторе экономики. Но этот режим надо сохранять и чётко выполнять. Это является гарантией того, что Москва выйдет из кризиса достойно», — сказал он.

Согласно данным оперативного штаба, за весь период с начала эпидемии в Москве выявлено почти 414 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 4906 случаев — за последние сутки. Скончались по меньшей мере 6644 больных COVID-19, более 303 тысяч пациентов излечились.

Читайте развитие сюжета: Собянин: Москва обеспечена препаратами для лечения больных COVID-19 на дому