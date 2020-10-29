Сан-Матео, США, , 13:55 — REGNUM Стало известно, какие игры появятся в ноябрьской подборке сервиса PlayStation Plus. Об этом 28 октября сообщило издание Eurogamer.

Геймпад Sony PS4

В ноябре подписчики PS Plus получат доступ к трём играм: Bugsnax (PS5), Hollow Knight (PS4) и Middle-earth: Shadow of War (PS4). Добавить их свою библиотеку можно будет уже 3 ноября 2020 года (12 ноября в случае с Bugsnax).

Напомним, PS Plus — это сервис подписки от компании Sony. С его помощью обладатели консолей PlayStation могут пользоваться сетевыми функциями в играх и получать доступ к библиотеке бесплатных проектов.

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