Москва, , 11:16 — REGNUM Известный российский актер Гоша Куценко сообщил, что он выздоровел после выявления у него COVID-19. Он рассказал об этом 29 октября на своей странице в соцсети Instagram.

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«Всё! Я свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» — написал в своем сообщении актер.

Также он заявил, что нужно верить не тем, кто отрицает существование коронавируса, а только врачам и тем, кто перенес новое заболевание.

Кроме того, Куценко настоятельно порекомендовал всем носить защитные маски.

«Всем, кто несёт глупости про ношение масок <…> гляньте на Китай! 2 (миллиарда) <…> людей, соблюдая элементарную дисциплину — здоровы! Чего и нам желаю!», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября актёр Гоша Куценко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.