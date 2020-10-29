Москва, , 10:49 — REGNUM Боятся потерять работу из-за цифровизации 26% работающих жителей России. Больше всего этого опасаются жители Самарской области, Ненецкого АО, Курской области, Москвы и Тульской области, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Более половины работающих граждан (53%) заявили, что для работы им требуется обязательное знание информационных технологий. 27% считают, что увольнение из-за недостаточного уровня цифровой грамотности им не грозит.

Не требуется обязательное знание информационных технологий в компании или в организации у 37% опрошенных, поэтому, по их мнению, они не рискуют потерять работу. Затруднились ответить 7%.

Опрос проведен в августе 2020 года. Опрошены 85 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах России. Выборка в каждом регионе составила 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, половина жителей России (50%) готова повышать цифровую грамотность.

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