Барселона, Испания, , 10:25 — REGNUM В ходе акции в Барселоне сторонники независимости Каталонии спели «Калинку-малинку» напротив казарм с солдатами Гражданской гвардии. Таким образом митингующие отреагировали на слова местного судьи, который выдал ряд ордеров на обыск у местных жителей в связи с якобы «русским следом» в акциях за независимость Каталонии.

Видео с песней опубликовал, в частности, телеграм-канал Mash.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии судьи, один из каталонских политиков был тайно связан с российскими гражданами, которые образовали некую группу ещё на закате существования СССР. Судья полагает, что в 2017 году один из участников этой группы якобы предлагал направить десять тысяч солдат в Каталонию после объявления независимости региона. В российском посольстве отнеслись скептически к такой версии.