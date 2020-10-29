Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:44 — REGNUM Поликлинику № 4 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) не переводили в режим «коронавирусного» госпиталя, заявили в оперштабе региона местным СМИ.

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Ранее городские журналисты сообщали, что медучреждение станет работать в формате «ковидария». Однако в оперштабе опровергли данную информацию, передаёт «КП-Урал».

Поликлиника, согласно приказу областного минздрава, «осуществляет медицинское наблюдение за бессимптомными и «легкими» пациентами, госпитализированными в один из пунктов временного размещения», уточнили в штабе.

Недавно установленные в медучреждении койки будут использованы для организации дневного стационара, на них будут лежать больные с неинфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 35 360 случаев выявления коронавируса.

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