Окленд, Новая Зеландия, , 09:26 — REGNUM Разработчикам Path of Exile пришлось перенести выход дополнения для своего проекта из-за новой даты релиза Cyberpunk 2077. Об этом 29 октября сообщается на официальном сайте игры.

Студия Grinding Gear Games решила отложить релиз дополнения для Path of Exile, чтобы геймерам не пришлось выбирать между ним и Cyberpunk 2077. Ожидается, что новый контент появится в игре в январе 2021 года.

Напомним, CD Projekt RED перенесла релиз Cyberpunk 2077 на 10 декабря 2020 года. Выход дополнения для Path of Exile при этом ожидался 11 декабря.

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