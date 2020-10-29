Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Свердловской области запретили назначать свидания заключённым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

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«В учреждениях ГУФСИН приостанавливаются длительные и краткосрочные свидания», — уточнили в ведомстве.

Запрет вводится из-за роста заболеваемости COVID-19. Следователей и адвокатов, тем не менее, продолжают пускать в СИЗО, они обязаны соблюдать все меры безопасности. Не стали запрещать и передачки, которые теперь будут дезинфицировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили крестный ход из-за пандемии COVID-19.

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