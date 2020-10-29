Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Текущая версия популярной игры Grand Theft Auto V, возможно, фактически не будет использовать возможности новых консолей Xbox Series X и PlayStation 5. Об этом 29 октября сообщил портал Game Rant.

Инсайдер, известный под ником Jez, написал в Twitter, что эта версия GTA V не получит никаких преимуществ на Xbox Series X, более того, значение показателя частоты кадров в игре так и будет заблокировано на уровне 30 FPS. Он отметил, что ранее студия Rockstar анонсировала «расширенную» версию GTA V для консолей следующего поколения.

«Не забывайте, что Rockstar заработала много денег, продав эту игру дважды во время старта прошлого поколения», — отметил Jez.

https://twitter.com/JezCorden/status/1321481872120127488

Напомним, в июне 2020 года, во время онлайн-мероприятия PlayStation 5, студия Rockstar Games сообщила, что во второй половине 2021 года она выпустит «расширенную и улучшенную» версию Grand Theft Auto V. Разработчики также сообщили, что GTA Online предложит эксклюзивный контент владельцам новых консолей.

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