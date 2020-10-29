Москва, , 08:12 — REGNUM Более 150 российских вузов переведены на удалённое обучение из-за распространения коронавирусной инфекции, заявили 28 октября министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-1».

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"Если брать в целом, то у нас 1 278 вузов и филиалов. <…> На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения», — сказал он.

Фальков охарактеризовал текущую эпидемиологическую ситуацию как «непростую» и добавил, что в большинстве вузов формат обучения смешанный — очный и дистанционный. Кроме того, неблагополучной остаётся ситуация в общежитиях, где под обсервацию отведено 20 тыс. мест из почти 900 тысяч.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщали, что не станут расселять студентов из общежитий из-за распространения коронавируса.

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