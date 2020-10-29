Москва, , 07:18 — REGNUM Эпидемиологический подъём в России, связанный с распространением коронавируса, будет продолжаться ещё две-четыре недели, заявил 29 октября журналистам главный инфекционист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

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"Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, наиболее вероятным по продолжительности можно считать рост заболеваемости COVID-19 в течение трёх недель, затем наступит стабилизация.

Инфекционист сообщил также, что заболевание COVID-19 обладает некоторыми схожими чертами с «испанкой», бушевавшей в мире в 1918—1920 годах.

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